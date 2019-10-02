Раскрыты характеристики и модельный ряд новой линейки процессоров Intel Core X

Всего в линейке будет четыре HEDT-процессора. Флагманская 18-ядерная модель Core i9-10980XE работает на частотах от 3 ГГц до 4,8 ГГц, имеет объём кэш-памяти 24,75 Мб, а TDP — 165 Вт. Однако самое интересное в ней — цена. Равна она всего $979. Особенно её прелесть понятна на контрасте с предшественником новинки, который стоил $2000.

Другие модели, конечно, ещё дешевле. Самый доступный процессор Core i9-10900X получил 10 ядер, работает на частотах от 3,7-4,7, имеет чуть меньший объём кэш-памяти, а остальные характеристики его аналогичны флагманской модели. Стоимость же составит каких-то $590.