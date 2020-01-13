Раскрыты характеристики мощнейшего 64-ядерного процессора AMD Ryzen

Таково позиционирование продукта самой компанией. «Один процессор для рендеринга всего» — сказано на сайте AMD.

Ryzen Threadripper 3990X рассчитан на работу в связке с платами на чипсете AMD TRX40. Он имеет 64 ядра и 128 потоков. Базовая его частота составляет 2,9 ГГц, максимальная — 4,3 ГГц. Объём кэш-памяти первого уровня равен 4 МБ, второго — 32 МБ, третьего — 256 МБ. Также процессор поддерживает 88 линий PCIe и четырёхканальный комплект оперативной памяти DDR4-3200 МГц.

Для демонстрации возможностей Ryzen Threadripper третьего поколения на странице опубликован видеоролик, в котором рассказывается о применении процессора для создания визуальных эффектов в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы».