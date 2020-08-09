Раскрыты характеристики настольного компьютера с фирменным процессором Huawei

По информации источника, процессор Huawei Kunpeng будет 24-ядерным. За графику будет отвечать AMD Radeon 520.

Компьютер получит 8 ГБ оперативной памяти и SSD Samsung на 512 ГБ. Сообщается, что процессор в многопоточном тесте показывает результаты лучше, чем Intel Core i9-9900K.

Ранее также сообщалось, что процессор будет припаян к матплате. Из разъёмов у компьютера будут три порта USB-A и один USB-C, выход для наушников 3,5 мм на передней панели, а также четыре порта USB-A, гнездо Ethernet и видеовыход VGA на задней. Обещали и оптический привод.

Кроме того, известно, что ПК будет поставляться с монитором с диагональю 23,8 дюйма и разрешением 1920 x 1080 пикселей. Работать компьютер будет на дистрибутиве UOS на базе Linux.