Раскрыты характеристики новой бюджетной игровой видеокарты NVIDIA

В качестве GPU для модели будет выступать GA107. Как пишет Videocardz, видеокарта GeForce RTX 3050 получит 2048 ядер CUDA. Видеокарта будет оснащена 4 ГБ памяти GDDR6 частотой 12 ГГц. Также подтверждается, что GPU GA107 имеет поддержку трассировки лучей. То есть модель вполне можно назвать игровой.

NVIDIA пока не подтвердила дату запуска ни мобильной, ни десктопной RTX 3050. GPU GA107 Ampere ещё не использовался ни в какой продукте. Некоторые предполагают, что серия видеокарт RTX 3050 может дебютировать с процессорами Tiger Lake-H. Их должны выпустить во втором квартале 2021 года.