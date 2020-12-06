Раскрыты характеристики новых процессоров AMD для ноутбуков

Ноутбуки построены на моделях Ryzen 5000H (высокопроизводительный) и Ryzen 5000U (с низким энергопотреблением). Эти процессоры должны анонсировать на выставке CES 2021.

Как пишет VideoCardz, как минимум четыре модели Ryzen 5000H уже были опубликованы ритейлерами. Это два варианта Ryzen 9 5900H, Ryzen 7 5800H и Ryzen 5 5600H. Процессоры, как ожидается, будут построены на архитектуре Zen3. Флагманский Ryzen 9 5900HX имеет восемь ядер и 16 потоков, boost-частота достигает 4,6 ГГц. Второй вариант — Ryzen 9 5900HS — может похвастаться 4,5 ГГц, TDP у него будет равно 35 Вт.

Восьмиядерная модель Ryzen 7 5800H получит тактовую частоту на 300 МГц больше, чем было у её предшественника. Ryzen 5 5600H — это шестиядерный процессор частотой 3 ГГц и boost-частотой 4,1 ГГц.

Что касается энергоэффективных моделей, у которых дефолтный TDP — это 15 Вт, есть информация о трёх моделях — Ryzen 7 5800U, Ryzen 5 5600U и Ryzen 5 5500U. Первый процессор восьмиядерный с базовой частотой 1,8 ГГц и boost — до 4,4 ГГц. У Ryzen 5 5600U ядер поменьше, а базовая частота составляет 2,1 ГГц (максимальная — 4,2 или 4,3 ГГц). Ryzen 5 5500U — шестиядерный с turbo-частотой 3,95 ГГц.