Раскрыты характеристики одного из новых процессоров AMD с мощной встроенной графикой

Речь идёт о модели Ryzen 7 4700G. Она засветилась в бенчмарке Ashes of the Singularity. Из теста ясно, что процессор получит восемь ядер и 16 потоков. В сочетании с видеокартой Radeon RX 5700 XT модель показывает 6400 балла при разрешении 1080p. Средняя кадровая частота в бенчмарке указывается в 65,6 fps.

В целом, Ryzen 7 4700G будет выполнен по 7-нм техпроцессу. Скорее всего, частота GPU составит 1750 МГц.