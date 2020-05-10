Компьютеры
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Раскрыты характеристики одного из новых процессоров AMD с мощной встроенной графикой
Могут анонсировать уже летом
Если верить утечкам, то уже в июле должны быть представлены настольные чипсеты AMD семейства Renoir. Они будут сочетать в себе продвинутую GPU Vega и процессорные ядра с архитектурой Zen 2. Теперь раскрыты характеристики одного из новых процессоров AMD с мощной встроенной графикой.
Речь идёт о модели Ryzen 7 4700G. Она засветилась в бенчмарке Ashes of the Singularity. Из теста ясно, что процессор получит восемь ядер и 16 потоков. В сочетании с видеокартой Radeon RX 5700 XT модель показывает 6400 балла при разрешении 1080p. Средняя кадровая частота в бенчмарке указывается в 65,6 fps.
В целом, Ryzen 7 4700G будет выполнен по 7-нм техпроцессу. Скорее всего, частота GPU составит 1750 МГц.