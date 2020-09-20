Раскрыты характеристики разогнанной видеокарты GeForce RTX 3080

Модель видеокарты называется ROG Strix GeForce RTX 3080 (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Графический процессор в ней работает на частоте до 1935 МГц. Базовая же частота GeForce RTX 3080 равна 1710 МГц.

Отмечается, что это рекордный на сегодняшний день заводской разгон для новой флагманской видеокарты NVIDIA. Память у модели, кстати, не разогнана — частота равна 19 ГГц.

Также СМИ приводят габариты видеокарты от ASUS. Длина у неё составляет 318,5 мм, а высота — 140 мм. Модель занимает аж три слота расширения. Всё потому, что имеет массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами.