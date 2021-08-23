Раскрыты характеристики следующего поколения процессоров AMD Ryzen

Журналисты узнали об этом из слитых документов, которые были получены через взлом Gigabyte. Была опубликована таблица совместимости процессоров для сокета AM5. В ней были перечислены три типа процессоров, все на основе микроархитектуры Zen4 и все со встроенной графикой.

Отмечается, что AMD также будет продавать процессоры Ryzen с отключенным GPU. Это могут быть аналоги CPU серии Intel F, которые требуют дискретную видеокарту.

Ожидается, что AMD выпустит во втором квартале 2022 года материнские платы AM5 на чипсете X670. Не исключено, что в эти же сроки выйдут процессоры семейства Raphael (Zen 4).