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Раскрыты характеристики удешевлённой флагманской видеокарты NVIDIA RTX 3080 Ti
Она унаследует GPU от старшей модели
В сети раскрыли характеристики удешевлённой флагманской видеокарты NVIDIA RTX 3080 Ti. Стало известно, чем она будет отличаться от топовой GeForce RTX 3090.
NVIDIA RTX 3080 Ti будет, по сути, промежуточным звеном между RTX 3090 и RTX 3080. У первой есть 10 496 ядер CUDA и 24 ГБ памяти GDDR6X с 384-битной шиной. Базовая частота ядра составляет 1,4 ГГц.
У GeForce RTX 3080 Ti тоже будут 10 496 ядер CUDA. Видеокарта, собственно, будет построена на том же графическом процессоре GA102, что и у RTX 3090.
А вот память у RTX 3080 Ti будет другой. Источники пишут, что её оснастят 20 ГБ памяти GDDR6X с 320-битной шиной.
Цены и дата старта продаж новинки пока неизвестны.