Раскрыты характеристики удешевлённой флагманской видеокарты NVIDIA RTX 3080 Ti

NVIDIA RTX 3080 Ti будет, по сути, промежуточным звеном между RTX 3090 и RTX 3080. У первой есть 10 496 ядер CUDA и 24 ГБ памяти GDDR6X с 384-битной шиной. Базовая частота ядра составляет 1,4 ГГц.

У GeForce RTX 3080 Ti тоже будут 10 496 ядер CUDA. Видеокарта, собственно, будет построена на том же графическом процессоре GA102, что и у RTX 3090.

А вот память у RTX 3080 Ti будет другой. Источники пишут, что её оснастят 20 ГБ памяти GDDR6X с 320-битной шиной.

Цены и дата старта продаж новинки пока неизвестны.