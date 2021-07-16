Раскрыты нововведения в осеннем обновлении Windows 10

В новой версии появятся:

Поддержка стандарта WPA3 H2E для повышения безопасности Wi-Fi;

Поддержка упрощённого входа в Windows Hello;

Поддержка вычислений на GPU для подсистемы Windows для Linux (WSL) и Azure IoT Edge для Linux для машинного обучения и других рабочих процессов с интенсивными вычислениями.

Версия 21H2 будет обслуживаться в течение 18 месяцев в версиях Windows Home и Pro, а также в течение 30 месяцев в версиях Enterprise и Education.

Участники программы Windows Insider уже получили первую предварительную сборку 21H2 19044.1147.

Напомним, осенью 2021 года также выйдет новая операционная система Windows 11.