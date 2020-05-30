Раскрыты нововведения в Windows 10 в 2021 году

Сообщается, что версия Windows 10 следующего года будет больше соответствовать принципу «ОС-как-сервис». Будет включать в себя обновлённый пользовательский интерфейс, Focus Search и расширенную версию браузера Edge Chromium.

Что касается пользовательского интерфейса, то его переработают, чтобы сделать удобнее для сенсорного управления и режима многозадачности. Усовершенствованная версия сенсорного проводника UWP File Explorer, скорее всего, заменит существующий File Explorer. Первый получит иконки побольше и более удобные расстояния между ними. Будет обновлено и меню «Пуск».

Focus Search позволит искать приложения, произвольные файлы и информацию в интернете. Новая опция будет лучше индексировать локальные объекты.

Браузер Microsoft Edge на основе Chromium получит новую опцию поиска в боковой панели, которая позволит пользователям искать по ключевым словам, не покидая текущую страницу. Это может сократить количество открытых вкладок.