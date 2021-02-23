Компьютеры
Сегодня в 17:06
Раскрыты новые особенности дизайна будущей Windows 10
Выйдет осенью
Недавно в сети опубликовали скриншот с «парящим» меню «Пуск» из новой версии Windows 10. Как оказалось, «парить» там будет не только этот элемент интерфейса.
Ожидается, что осенью 2021 года с Windows 10 случится крупный редизайн. Microsoft уже начала работать над соответствующим апдейтом Sun Valley.
Источники пишут, что Windows 10 версии 21H2 Sun Valley получит «закруглённый» дизайн. Обновление принесёт меню «Пуск» и панель задач с «более обтекаемым дизайном». Кроме того, «Пуск» будет отделён визуально от панели задач.
По всему видимому, выпадающий список тоже получит «парящий» дизайн. Понятнее становится, когда посмотришь на скриншот, предоставленный изданием WindowsLatest:
WindowsLatest
Кроме того, более современный вид будут иметь контекстное меню в приложении настроек. Поля ввода текста тоже получат скруглённые углы.