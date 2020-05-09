Раскрыты новые подробности о грядущих видеокартах NVIDIA

Согласно информации инсайдеров, видеокарты Ampere будут предназначены и для высокопроизводительных вычислений (HPC), и для игрового сегмента. Они эволюционируют по сравнению с решениями Turing. И изменения будут заключаться не только в техпроцессе и количестве RT-ядер. Чипы Ampere будут поддерживать технологию DLSS 3.0, которая должна значительно повысить производительность в играх.

Сообщается также, что Ampere сможет предложить увеличение показателя IPC (количества выполняемых за такт команд) на 10-20% по сравнению с Turing. Кроме того, новые видеокарты будут иметь увеличенную в четыре раза производительность трассировки лучей.

Ожидается, что продукты Ampere будут анонсированы осенью.