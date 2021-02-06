Раскрыты новые подробности о мощнейшей видеокарте RTX 3080 Ti с 12 ГБ памяти

СМИ пишут, что анонс состоится 12 апреля. В этот день начнётся конференция NVIDIA GTC 2021. То есть вполне вероятно, что компания заготовила на этот случай интересную новинку. А GeForce RTX 3080 Ti обещает быть именно такой.

Источники сообщили, что видеокарту может получить 10240 ядер CUDA. RTX 3080 Ti предложит 80 потоковых мультипроцессоров, на 12 больше, чем было у RTX 3080 и на 2 меньше, чем у «зверя» RTX 3090. Новая видеокарта по производительности должна быть очень похожа на RTX 3090. Но всё в итоге будет зависеть от частоты и TDP.

Шина памяти у RTX 3080 Ti будет 384-разрядной. Ранее слухи предполагали, что видеокарта получит 20 ГБ памяти типа GDDR6X, но, похоже, всё изменилось.