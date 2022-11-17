Раскрыты новые подробности плавления разъемов GeForce RTX 4090

"Посторонний мусор" внутри разъема также может вызвать проблемы, но Gamers Nexus считает, что такие повреждения встречаются гораздо реже. Сбой, который Gamers Nexus удалось воспроизвести в своих лабораториях, заключался в подключении разъема питания 12VHPWR к RTX 4090 без его полной установки, а затем сгибании кабеля в одну сторону, что еще больше ухудшило соединение. Уже через несколько минут тестирования высокое силовое сопротивление незакрепленного разъема нагрелось выше 250° по Цельсию.

Gamers Nexus описывает проблему как "сочетание ошибки пользователя и недосмотра разработчиков". То есть, кабели плавятся, потому что они не были вставлены до конца. Но отсутствие звука "клик" или более надежного механизма фиксации делает такую ошибку более вероятной с разъемом 12VHPWR, чем с более старыми 6- и 8-контактными разъемами питания PCIe.

Размер карт 4090 и 4080 также усугубляет проблемы. Карты могут быть тесноваты даже в относительно просторных корпусах ПК формата ATX - вам может понадобиться согнуть кабель в ту или иную сторону, чтобы закрыть корпус, и такой изгиб может привести к ослаблению соединения, что способствовало перегреву и плавлению в ходе тестирования Gamers Nexus.