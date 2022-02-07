Раскрыты новые секретные функции Windows 11

Раскрыты новые секретные функции Windows 11Стикеры, режим планшета и др.
Разработчики обнаружили в последней тестовой версии Windows 11 упоминания стикеров для обоев рабочего стола, а также возможность скрыть панель задач для планшетов. Судя по скриншотам, пользователь сможет выбирать стикеры, которые обычно есть в мессенджерах, в качестве обоев и редактировать их с рабочего стола. В настоящее время в в Windows 11 есть виджеты, но их нельзя закрепить на рабочем столе, поэтому стикеры могут стать альтернативой.
Albacore
Кроме того, в Windows 11 появился новый параметр панели задач: «Автоматически скрывать панель задач при использовании устройства в качестве планшета». Ещё одно нововведение: раздел «Экологичность». В нём, скорее всего, будут рекомендации по энергосбережению и возможности вторичной переработки устройства.
Эти функции в настоящее время недоступны большинству тестировщиков Windows 11, и Microsoft ещё не признала их существование.