Раскрыты новые секретные функции Windows 11

Кроме того, в Windows 11 появился новый параметр панели задач: «Автоматически скрывать панель задач при использовании устройства в качестве планшета». Ещё одно нововведение: раздел «Экологичность». В нём, скорее всего, будут рекомендации по энергосбережению и возможности вторичной переработки устройства.

Эти функции в настоящее время недоступны большинству тестировщиков Windows 11, и Microsoft ещё не признала их существование.