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Раскрыты новые секретные функции Windows 11

Стикеры, режим планшета и др.
На днях Microsoft объявила, что будет тестировать больше экспериментальных функций Windows 11. Сегодня стало известно, каких.
Раскрыты новые секретные функции Windows 11

Разработчики обнаружили в последней тестовой версии Windows 11 упоминания стикеров для обоев рабочего стола, а также возможность скрыть панель задач для планшетов. Судя по скриншотам, пользователь сможет выбирать стикеры, которые обычно есть в мессенджерах, в качестве обоев и редактировать их с рабочего стола. В настоящее время в в Windows 11 есть виджеты, но их нельзя закрепить на рабочем столе, поэтому стикеры могут стать альтернативой.

Раскрыты новые секретные функции Windows 11

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Кроме того, в Windows 11 появился новый параметр панели задач: «Автоматически скрывать панель задач при использовании устройства в качестве планшета». Ещё одно нововведение: раздел «Экологичность». В нём, скорее всего, будут рекомендации по энергосбережению и возможности вторичной переработки устройства.

Эти функции в настоящее время недоступны большинству тестировщиков Windows 11, и Microsoft ещё не признала их существование.

Источник: The Verge
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