Раскрыты новые версии видеокарт NVIDIA RTX 3080 и RTX 3070

Сообщается, что RTX 3070 SUPER, равно как и RTX 3070 Ti, может получить графический процессор GA103. Что касается 3080 SUPER, то о ней вообще ничего неизвестно. По предположениям, видеокарта может получить больше памяти, чем оригинальная 3080.

Videocardz напоминает, что, по слухам, модель RTX 3080 Ti получит 10496 ядер CUDA и 20 ГБ видеопамяти. А вот RTX 3060 может стать первой в последнем поколении видеокарт NVIDIA с 12 ГБ памяти.