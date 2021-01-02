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Раскрыты новые версии видеокарт NVIDIA RTX 3080 и RTX 3070
С пометкой «SUPER»
Известно, что сейчас NVIDIA сфокусирована на работе над моделями GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060. Последняя должна быть представлена в январе, а первая — в феврале. Теперь же источники сообщили о том, что компания готовит ещё больше новых видеокарт. А именно модели RTX 3080 SUPER и RTX 3070 SUPER.
Сообщается, что RTX 3070 SUPER, равно как и RTX 3070 Ti, может получить графический процессор GA103. Что касается 3080 SUPER, то о ней вообще ничего неизвестно. По предположениям, видеокарта может получить больше памяти, чем оригинальная 3080.
Videocardz напоминает, что, по слухам, модель RTX 3080 Ti получит 10496 ядер CUDA и 20 ГБ видеопамяти. А вот RTX 3060 может стать первой в последнем поколении видеокарт NVIDIA с 12 ГБ памяти.