Раскрыты первые характеристики бюджетной видеокарты NVIDIA RTX 3050

Как пишет инсайдер, у видеокарты будет 2304 ядер CUDA. Потребление графического процессора и всей его платы (TGP) составит 90 Вт.

Также о модели известно, что она получит либо 4 ГБ, либо 6 ГБ видеопамяти. Ещё понятно, что она будет поддерживать трассировку лучей. Ожидается, что видеокарта будет недорогой и выйдет не раньше весны 2021 года. Перед этой моделью ещё должны выйти GeForce RTX 3060 Ti (в декабре), GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti. Предпоследней, кстати, пророчат ни много ни мало 12 ГБ памяти.