Раскрыты первые характеристики видеокарт NVIDIA серии RTX 40

GPU Ada Lovelace заменят Ampere. Процессоры сохранят монолитную конструкцию.

Часть информации о видеокарта подтверждается другим более надёжным инсайдером Kopite7kimi. Ранее он заявлял, что графические процессоры следующего поколения от NVIDIA действительно будут сделаны по 5-нм технологии. По его словам, Ada Lovelace — это в первую очередь игровая архитектура. Хотя ходят слухи, что она будет отставать от RDNA 3 с точки зрения производительности.

Архитектура Ada Lovelace названа в честь английского математика, составившего первую в мире программу. Из-за этого она считается первым программистом в истории.