Компьютеры
Сегодня в 17:43

Раскрыты первые характеристики видеокарт NVIDIA серии RTX 40

Это следующее поколение
Инсайдер рассказал, что следующие видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 40 будут построены на GPU Ada Lovelace. Это процессоры, выполненные по 5-нм техпроцессу.
Раскрыты первые характеристики видеокарт NVIDIA серии RTX 40

GPU Ada Lovelace заменят Ampere. Процессоры сохранят монолитную конструкцию.

Часть информации о видеокарта подтверждается другим более надёжным инсайдером Kopite7kimi. Ранее он заявлял, что графические процессоры следующего поколения от NVIDIA действительно будут сделаны по 5-нм технологии. По его словам, Ada Lovelace — это в первую очередь игровая архитектура. Хотя ходят слухи, что она будет отставать от RDNA 3 с точки зрения производительности.

Архитектура Ada Lovelace названа в честь английского математика, составившего первую в мире программу. Из-за этого она считается первым программистом в истории.