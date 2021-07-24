Раскрыты первые характеристики видеокарт NVIDIA серии RTX 40

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Раскрыты первые характеристики видеокарт NVIDIA серии RTX 40Это следующее поколение
Инсайдер рассказал, что следующие видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 40 будут построены на GPU Ada Lovelace. Это процессоры, выполненные по 5-нм техпроцессу.
GPU Ada Lovelace заменят Ampere. Процессоры сохранят монолитную конструкцию.
Часть информации о видеокарта подтверждается другим более надёжным инсайдером Kopite7kimi. Ранее он заявлял, что графические процессоры следующего поколения от NVIDIA действительно будут сделаны по 5-нм технологии. По его словам, Ada Lovelace — это в первую очередь игровая архитектура. Хотя ходят слухи, что она будет отставать от RDNA 3 с точки зрения производительности.
Архитектура Ada Lovelace названа в честь английского математика, составившего первую в мире программу. Из-за этого она считается первым программистом в истории.