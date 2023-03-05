​​Раскрыты первые подробности нового компьютера Apple iMac

Ожидается, что новинка будет оснащена таким же 24-дюймовым дисплеем. По словам Гурмэна, новый iMac поступит в массовое производство не раньше, чем через три месяца. Однако Apple всё же может начать поставки во второй половине 2023 года.

Как утверждает инсайдер, компьютер выйдет в тех же цветовых решениях, что и его предшественник, включая синий, серебристый, розовый и оранжевый.

Гурмэн также заявил, что помимо нового iMac Apple готовит к выпуску новый 15-дюймовый MacBook Air, обновленный 13-дюймовый MacBook Air и Mac Pro, оснащённый чипом M2 Ultra.