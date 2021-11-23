Раскрыты первые подробности о процессорах Intel 2023 года

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Сегодня в 18:26
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Раскрыты первые подробности о процессорах Intel 2023 годаMeteor Lake
Источники сообщили, что процессоры Intel Core 14-го поколения под кодовым названием Meteor Lake будут использовать 3-нм техпроцесс TSMC и не только его.
Intel Meteor Lake будут первыми потребительскими процессорами, использующими технологию Foveros. Она применятся в новой объёмной компоновке и обеспечивает повышение степени интеграции. Данная методика предусматривает размещение одних кристаллов поверх других.
По слухам, в графическом процессоре Intel Meteor Lake 2023 года будет использоваться архитектура Xe-LP Gen12.7. Intel уже подтвердила, что в процессорах Meteor Lake будет до 192 исполнительных блоков. Это не единственные преимущества новинок — графический процессор также будет использовать более совершенный техпроцесс. Это будет 3-нм технология TSMC.
Согласно последним слухам, процессоры Meteor Lake должны дебютировать во втором квартале 2023 года.
Источник: Videocardz