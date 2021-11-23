Раскрыты первые подробности о процессорах Intel 2023 года

Intel Meteor Lake будут первыми потребительскими процессорами, использующими технологию Foveros. Она применятся в новой объёмной компоновке и обеспечивает повышение степени интеграции. Данная методика предусматривает размещение одних кристаллов поверх других.

По слухам, в графическом процессоре Intel Meteor Lake 2023 года будет использоваться архитектура Xe-LP Gen12.7. Intel уже подтвердила, что в процессорах Meteor Lake будет до 192 исполнительных блоков. Это не единственные преимущества новинок — графический процессор также будет использовать более совершенный техпроцесс. Это будет 3-нм технология TSMC.

Согласно последним слухам, процессоры Meteor Lake должны дебютировать во втором квартале 2023 года.