Раскрыты первые подробности о процессорах Intel следующего поколения

Intel обещает 20-процентный прирост производительности на ядро в новых процессорах. Это обеспечит новая архитектура Golden Cove. Пока неясно, относительно чего обещается прирост — Rocket Lake или Tiger Lake.

Кроме того, компания утверждает, что процессоры Alder Lake будут в два раза быстрее предыдущих в мультипоточных задачах. Здесь Intel упоминает о своих новых высокоэффективных ядрах Gracemont.

Также подтверждается, что процессоры Alder Lake будут поддерживать PCI Express Gen5 и Gen4. Будет и поддержка DDR5 и DDR4. Мобильные модели также будут поддерживать LPDDR4 и LPDDR5.

Запуск новинок ожидается в 2021 году, но пока неясно, какие именно процессоры выйдут в это время — мобильные или десктопные.