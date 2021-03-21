Компьютеры
Сегодня в 14:40
Раскрыты первые подробности о процессорах Intel следующего поколения
Alder Lake
В сети появились первые подробности о процессорах Intel Alder Lake-S. В семейство будут включены как мобильные, так и настольные платформы.
Intel обещает 20-процентный прирост производительности на ядро в новых процессорах. Это обеспечит новая архитектура Golden Cove. Пока неясно, относительно чего обещается прирост — Rocket Lake или Tiger Lake.
Кроме того, компания утверждает, что процессоры Alder Lake будут в два раза быстрее предыдущих в мультипоточных задачах. Здесь Intel упоминает о своих новых высокоэффективных ядрах Gracemont.
Также подтверждается, что процессоры Alder Lake будут поддерживать PCI Express Gen5 и Gen4. Будет и поддержка DDR5 и DDR4. Мобильные модели также будут поддерживать LPDDR4 и LPDDR5.
Запуск новинок ожидается в 2021 году, но пока неясно, какие именно процессоры выйдут в это время — мобильные или десктопные.