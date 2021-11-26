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Раскрыты планы Intel по выпуску собственных видеокарт

Когда выйдут Intel Druid
Intel уже объявила, что выпустит четыре поколения своих видеокарт. Но когда они все выйдут, до сих пор было неизвестно. Теперь в сети появились даты.
Раскрыты планы Intel по выпуску собственных видеокарт

Пока компания подтвердила планы только по четырём поколениям видеокарт ARC: Alchemist, Battlemage, Celestial и Druid. Уже было известно, что первое поколение под названием Alchemist планируется запустить в первом квартале 2022 года для мобильных систем и во втором квартале для настольных компьютеров.

А вот подробностей о Arc Druid пока очень мало. Intel уже подтвердила, что в поколении будет использоваться архитектура Xe Next. Также теперь сообщается, что видеокарты Druid выйдут в 2025 году.

Что ж, остаётся дождаться выхода хотя бы первого поколения моделей Intel.

Источник: Videocardz
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