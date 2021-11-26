Раскрыты планы Intel по выпуску собственных видеокарт

Пока компания подтвердила планы только по четырём поколениям видеокарт ARC: Alchemist, Battlemage, Celestial и Druid. Уже было известно, что первое поколение под названием Alchemist планируется запустить в первом квартале 2022 года для мобильных систем и во втором квартале для настольных компьютеров.

А вот подробностей о Arc Druid пока очень мало. Intel уже подтвердила, что в поколении будет использоваться архитектура Xe Next. Также теперь сообщается, что видеокарты Druid выйдут в 2025 году.

Что ж, остаётся дождаться выхода хотя бы первого поколения моделей Intel.