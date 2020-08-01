Раскрыты подробности о грядущей мощной видеокарте AMD

Речь идёт о флагманской модели. Она фигурирует под разными именами, одно из них — Radeon RX 6900 ХТ. Источники сообщают, что эта видеокарта получит 5120 потоковых процессоров — в два раза больше, чем у Radeon RX 5700 ХТ. Кроме того, Radeon RX 6900 ХТ будет отличаться улучшенным 7-нм техпроцессом и новой архитектурой RDNA 2.

Журналисты предположили, что графический процессор может работать на тактовой частоте 1700 МГц. Тогда видеокарта сможет выдавать 17,5 TFLOP. Для сравнения: у GeForce RTX 2080 Ti этот показатель достигает 13 TFLOP. Что интересно, ходили слухи, будто GPU новых видеокарт AMD будет иметь тактовую частоту свыше 2000 МГц. Тогда новинки будут ещё мощнее.