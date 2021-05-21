Раскрыты подробности о новом самом дорогом потребительском процессоре Intel

Представитель Intel заявил, что серверные процессоры семейства Sapphire Rapids будут использовать Golden Cove, а не Willow Cove.

Отмечается, что Intel долгое время избегала разглашения этой информации. Но функции, которые, как говорят, должны предоставить Sapphire Rapids, были бы просто невозможны с Willow Cove. Новая архитектура будет поддерживать память DDR5, а также PCIe Gen5 и CXL 1.1.

Кроме того, Golden Cove, очевидно, будут использовать самые дорогие потребительские платформы Alder Lake. Издание Videocardz сообщило, что производители уже начали изготавливать новые матплаты для CPU серии X на базе Sapphire Rapids.