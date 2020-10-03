Компьютеры
Вчера 22:05
Раскрыты подробности об одном из первых мониторов Huawei
Это будет офисный вариант
Недавно в сети появились слухи, что Huawei планирует выйти на рынок мониторов для компьютеров. Теперь появились новые подробности об одном из первых мониторов компании.
Модель под названием AD80HW получит плоский экран диагональю 23,8 дюйма. Монитор будет оснащён панелью IPS. Отмечается, что рамки у AD80HW будут тонкими по трём сторонам, нижняя окажется чуть более утолщённой. Углы обзора у экрана будут равны 178 градусам. Ожидается 72-процентный охват цветового пространства NTSC и поддержка 16,7 млн цветов. Разрешение дисплея — Full HD.
В сети также опубликовали рендеры монитора. Судя по всему, это будет обычная офисная модель. На изображениях она представлена в тёмно-сером цвете.