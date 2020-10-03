Раскрыты подробности об одном из первых мониторов Huawei

Модель под названием AD80HW получит плоский экран диагональю 23,8 дюйма. Монитор будет оснащён панелью IPS. Отмечается, что рамки у AD80HW будут тонкими по трём сторонам, нижняя окажется чуть более утолщённой. Углы обзора у экрана будут равны 178 градусам. Ожидается 72-процентный охват цветового пространства NTSC и поддержка 16,7 млн цветов. Разрешение дисплея — Full HD.

В сети также опубликовали рендеры монитора. Судя по всему, это будет обычная офисная модель. На изображениях она представлена в тёмно-сером цвете.