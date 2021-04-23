Раскрыты показатели майнинга для видеокарты RTX 3080 Ti с защитой от добычи криптовалюты

Издание Videocardz отмечает, что, похоже, протестированная видеокарта RTX 3080 Ti не распознаётся драйвером. Не исключено, что испытанный образец — это прототип, который ещё не получил аппаратную защиту от майнинга. Это надо понимать, прежде чем оценивать информацию ниже.

Согласно скриншоту, образец GeForce RTX 3080 Ti выдаёт хешрейт в 118,9 Мегахеша/сек (MH/s). Это много — на уровне RTX 3090. Но для этого видеокарта прошла оптимизацию.

Сегодня также стало известно, что запуск NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti запланирован на 25 мая.