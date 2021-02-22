Раскрыты реальные цены на NVIDIA RTX 3060 с защитой от майнинга

В неком зарубежном магазине RTX 3060 оценили в $485-515. Дешевле всех обойдётся видеокарта MSI RTX 3060 Ventus X2. При этом рекомендованная цена новинки составляет $330 (около 25 тысяч рублей). Но, похоже, по такой цене её никто не собирается продавать.

Издание 3DNews также сообщает, что на Avito уже появились объявления по продаже RTX 3060. Цены на неё в сервисе варьируются от 67 до 110 тысяч рублей. Авторы объявлений предлагают заплатить за предзаказ. Видеокарту они обещают передать, когда она окажется у них в руках. Некоторые продавцы уверяют, что новинка себя окупит.