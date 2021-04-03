Раскрыты самые популярные среди геймеров видеокарты

Несмотря на дефицит, модель GeForce RTX 3070 оказалась самой покупаемой видеокартой среди геймеров Steam. Прирост составил 0,17% в течение месяца. Второе и третье место по популярности отдали графическим процессорам GTX 1650 и 1650 Ti, которые набрали 0,15% и 0,13%.

Из статистики можно сделать вывод, что ни один из графических процессоров Navi 2x не попал в топ-10, топ-20 или топ-30. Это указывает на почти полное отсутствие продуктов AMD на рынке высокопроизводительных видеокарт.