Компьютеры
Сегодня в 15:48
Раскрыты самые популярные среди геймеров видеокарты
Лидер может удивить
Steam опубликовал мартовскую статистику по «железу», используемому геймерами. Благодаря этому стали известны самые популярные среди пользователей видеокарты. И здесь есть несколько сюрпризов.
Несмотря на дефицит, модель GeForce RTX 3070 оказалась самой покупаемой видеокартой среди геймеров Steam. Прирост составил 0,17% в течение месяца. Второе и третье место по популярности отдали графическим процессорам GTX 1650 и 1650 Ti, которые набрали 0,15% и 0,13%.
Из статистики можно сделать вывод, что ни один из графических процессоров Navi 2x не попал в топ-10, топ-20 или топ-30. Это указывает на почти полное отсутствие продуктов AMD на рынке высокопроизводительных видеокарт.
Steam
Зато по части процессоров AMD показала прирост.