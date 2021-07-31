Раскрыты сроки анонса дискретной видеокарты Intel DG2

Информатор говорит, что получил сведения из надёжного источника. Если ему верить, анонс новинки состоится на мероприятии CES 2022, которое должно пройти с 5 по 8 января 2022 года. Тем не менее, ещё есть возможность, что анонс игровых графических процессоров на базе Intel Xe-HPG состоится в 2021 году.

В этом году на выставке CES Intel анонсировала процессоры Tiger Lake vPRO 11-го поколения, серию Tiger Lake-H35 и серию NUC 11. Также производитель выпустил настольные процессоры Rocket Lake-S 11-го поколения, процессоры NUC 11 Extreme и Tiger Lake-H.

На следующей CES также могут быть представлены процессоры Alder Lake для ноутбуков. Вместе с DG2 они предложат по-настоящему игровые модели.