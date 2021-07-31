Раскрыты сроки анонса дискретной видеокарты Intel DG2

Компьютеры
Сегодня в 17:31
Раскрыты сроки анонса дискретной видеокарты Intel DG2Всё-таки надо ещё подождать
Инсайдер рассказал, что Intel готовится представить линейку GPU DG2 на следующей выставке CES.
Информатор говорит, что получил сведения из надёжного источника. Если ему верить, анонс новинки состоится на мероприятии CES 2022, которое должно пройти с 5 по 8 января 2022 года. Тем не менее, ещё есть возможность, что анонс игровых графических процессоров на базе Intel Xe-HPG состоится в 2021 году.
В этом году на выставке CES Intel анонсировала процессоры Tiger Lake vPRO 11-го поколения, серию Tiger Lake-H35 и серию NUC 11. Также производитель выпустил настольные процессоры Rocket Lake-S 11-го поколения, процессоры NUC 11 Extreme и Tiger Lake-H.
На следующей CES также могут быть представлены процессоры Alder Lake для ноутбуков. Вместе с DG2 они предложат по-настоящему игровые модели.