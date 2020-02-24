Раскрыты сроки анонса видеокарт NVIDIA нового поколения

Речь идёт о видеокартах Ampere. Ранее журналисты ожидали, что NVIDIA покажет новинки на мартовском мероприятии GTC 2020. Однако немецкий ресурс Igor’s LAB утверждает, что ждать новые видеокарты нужно не раньше, чем в августе.

Источники опираются на составленный план деловых поездок специалистов для мероприятий. Они уверят: в календаре NVIDIA нет важных событий до конца лета. Источники предполагают, что анонс может состояться во время Gamescom 2020, ведь новые видеокарты будут позиционироваться как игровые.

Пока нельзя сказать ничего определённого про решения Ampere. Отраслевые издания ожидают, что видеокарты будут выполнены по 7-нм техпроцессу.