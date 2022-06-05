Раскрыты сроки выхода новейших видеокарт NVIDIA RTX 40

Сообщается, что NVIDIA представит GeForce RTX 4090 в октябре, затем RTX 4080 в ноябре и RTX 4060 в январе 2023 года на выставке CES 2023. То есть, флагман серии Ada Lovelace, у которого будет производительность в два раза выше, чем у RTX 3090 выйдет в последнем месяце третьего квартала, а RTX 4080 и 4070 — в праздничный сезон. Бюджетные модели серии RTX 40 будут выпущены в январе 2023 года.

Известно, что RTX 4090 будет использовать кристалл AD102, RTX 4080 — AD103, а RTX 4070 — AD104. Количество ядер будет варьироваться от 18 432 до 10 752 и 7 680 соответственно. Видеопамять также будет различаться: от 24 ГБ GDDR6X на RTX 4090 до 12 ГБ GDDR6/GDDR6X на RTX 4070.