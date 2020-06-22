Раскрыты сведения о грядущих компьютерах Apple на собственных процессорах

По словам Куо, последним новым компьютером Mac на базе процессоров Intel станет iMac с 24-дюймовым дисплеем и тонкими рамками. Устройство компания намерена представить в третьем квартале 2020 года. Однако уже в первом квартале 2021 года выйдет ARM-версия (то есть версия на собственных чипах Apple).

Первым же ARM компьютером Mac, скорее всего, будет 13-дюймовый MacBook Pro, выход которого состоится в четвёртом квартале 2020 года или в первом квартале 2021. Форм-фактор устройства будет таким же, как у текущей модели.

Полный переход Apple к линейке на базе ARM займёт от 12 до 18 месяцев, говорит Куо. По словам аналитика, новые компьютеры превзойдут предшественников на Intel на 50-100% по производительности и энергоэффективности.