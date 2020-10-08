Раскрыты свежие подробности о фирменных процессорах Apple для компьютеров

По информации инсайдера, Apple уже скоро запустит производство двух чипов — восьмиядерного и 12-ядерного. Конфигурация ядер пока неизвестна, но журналисты предположили, что это могут быть схемы 2+2+4 и 4+4+4 (ультравысокопроизводительные ядра, высокопроизводительные и энергоэффективные). В следующем году Apple выпустит 16-ядерный процессор.

В целом, эта информация соответствует ранним слухам от известного аналитика. Он говорил, что в четвёртом квартале 2020 года начнётся массовое производство 13,3-дюймового MacBook Pro, а во втором или третьем квартале 2021 выйдут 14- и 16-дюймовые MacBook Pro.