Раскрыты свежие подробности о новых видеокартах AMD

Что касается моделей Navi 2X, то понятно, что в рамках линейки будут выпущены преемники RX 5700 XT, RX 5700 и RX 5600 XT.

Также появилась информация о том, что самая производительная новая видеокарта Navi 21 получит в два раза большую площадь, чем у Radeon 5700 XT (505 мм⋀2 против 255 мм⋀2).