Компьютеры
Сегодня 15:45
Раскрыты свежие подробности о новых видеокартах AMD
Стало ясно, какие модели выпустят
Раскрыты свежие подробности о новых видеокартах AMD. Будут представлены несколько моделей в потребительском сегменте.
Отмечается, что в потребительском сегменте к выходу готовятся две линейки: Navi 2X на новой архитектуре RDNA 2 и Navi 10 Refresh — она заменит текущие решения на архитектуре RDNA 1. По таблице ниже видно, что новые видеокарты заменят RX 5700 XT, RX 5600M и RX 5600 XT.
Что касается моделей Navi 2X, то понятно, что в рамках линейки будут выпущены преемники RX 5700 XT, RX 5700 и RX 5600 XT.
Также появилась информация о том, что самая производительная новая видеокарта Navi 21 получит в два раза большую площадь, чем у Radeon 5700 XT (505 мм⋀2 против 255 мм⋀2).