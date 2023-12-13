Раскрыты тайные связи китайской фирмы по производству чипов с американскими гигантамиОбход санкций и сближение с американскими спонсорами
Brite Semiconductor, китайский разработчик микросхем, связанный с попавшим под санкции чипмейкером SMIC, демонстрирует причудливый танец с американскими компаниями, несмотря на то, что находится на острие ножа.
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Компания, обслуживающая шесть китайских военных поставщиков, включая SMIC, ловко маневрирует в обход американских санкций с помощью американского венчурного капитала от Norwest, поддерживаемого Wells Fargo, и поддержки калифорнийского университета Biola, пишут СМИ.
Reuters рассказывает о том, как Brite сидит на двух стульях, получая средства из США и одновременно продавая услуги по разработке чипов китайскому военно-техническому комплексу. Замысловатый план реализуется с неограниченным доступом к американским технологиям через Synopsys и Cadence Design, что усложняет задачу Вашингтона по пресечению поддержки китайских амбиций в области чипов.
Хотя действия Brite, возможно, и не нарушают американских законов, они наглядно показывают, с какими трудностями сталкиваются американские власти в борьбе с военно-гражданскими технологическими связями Китая.