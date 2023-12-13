Компания, обслуживающая шесть китайских военных поставщиков, включая SMIC, ловко маневрирует в обход американских санкций с помощью американского венчурного капитала от Norwest, поддерживаемого Wells Fargo, и поддержки калифорнийского университета Biola, пишут СМИ.

Reuters рассказывает о том, как Brite сидит на двух стульях, получая средства из США и одновременно продавая услуги по разработке чипов китайскому военно-техническому комплексу. Замысловатый план реализуется с неограниченным доступом к американским технологиям через Synopsys и Cadence Design, что усложняет задачу Вашингтона по пресечению поддержки китайских амбиций в области чипов.

Хотя действия Brite, возможно, и не нарушают американских законов, они наглядно показывают, с какими трудностями сталкиваются американские власти в борьбе с военно-гражданскими технологическими связями Китая.