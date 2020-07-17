Компьютеры
Сегодня 16:46
Раскрыты улучшения в работе жёстких дисков для новых компьютеров
Представлена новая спецификация SATA
Международный консорциум Serial ATA (SATA-IO), занимающийся развитием и продвижением одноимённой технологии Serial ATA (SATA), представил спецификацию SATA Revision 3.5. Благодаря этому раскрыты улучшения в работе жёстких дисков для новых компьютеров.
Спецификация 3.5 получила функции для повышения производительности и увеличения интеграции устройств и продуктов SATA с другими отраслевыми стандартами ввода-вывода.
Также спецификация включает в себя последние обновления стандарта T13. Это позволит предоставить разработчикам последние требования к накопителям. В SATA 3.5, конечно, есть исправления и уточнения предыдущей спецификации SATA 3.4.
Новая SATA Revision 3.5 доступна бесплатно членам SATA-IO, к которым относятся Western Digital, Seagate Technology и другие популярные производители.