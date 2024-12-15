Raspberry начала продавать умещенный в клавиатуру компьютер Pi 500

Pi 500 оснащен 64-битным четырехъядерным процессором Arm, 8 ГБ оперативной памяти и поддерживает два 4K-дисплея через два порта micro-HDMI. Возможности подключения включают Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet и 3 порта USB. Для настройки остается привычный 40-контактный разъем расширения. В комплект поставки входит SD-карта объемом 32 Гб с предустановленной ОС Raspberry Pi, готовой к использованию из коробки.

Цена составляет 90 долларов, что на 20 долларов больше, чем у предшественника. Raspberry Pi также предлагает настольный комплект стоимостью 120 долларов с мышью, блоком питания и кабелем HDMI. В настоящее время доступны только американская и британская раскладки клавиатуры, но скоро появятся и другие версии.