Raspberry Pi 5 на 2 ГБ похвалили за неплохой прирост эффективности

SoC новой модели примерно на 33% меньше и демонстрирует улучшенную энергоэффективность, потребляя всего 2,4 Вт в режиме простоя и 8,9 Вт во время стресс-теста процессора, по сравнению с 3,3 Вт и 9,8 Вт для версии с 4 ГБ памяти. Температура также снизилась: Pi 5 с 2 ГБ памяти измеряет 30 °C в режиме простоя и 59 °C под нагрузкой против 32 °C и 63 °C у модели с 4 ГБ памяти.

Хотя конкретные подробности об удаленных функциях не раскрываются, есть предположение, что они относятся к таким, которые теперь управляются чипом ввода-вывода RP1, который работает с интерфейсами Ethernet, USB и другими.