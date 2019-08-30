Raspberry Pi вживили под кожу для анонимного обмена файлами

Они опубликовали инструкцию для всех желающих. Для реализации задумки будущим биохакерам понадобятся: собственно Raspberry Pi Zero W, модуль для беспроводного получения электроэнергии Qi Power Receiver, беспроводной nano-USB адаптер Edimax N150 (EW-7811Un), конденсатор ёмкостью 2,2 мФ, кабель USB Micro-B и источник питания, USB OTG адаптер, USB-хаб, и сетевой интерфейс USB Ethernet.

Предназначен этот имплант для поддержания платформы PirateBox, которая позволяет анонимно обмениваться файлами.

Вживлять имплант под кожу биохакеры рекомендуют при помощи специалистов. Всё-таки это инвазивная процедура.