Опубликовано 06 июня 2026, 06:511 мин.
Распознавание лиц, похоже, встроят в умные очки Meta*Пока в планах
Meta* СМИ заподозрили в подготовке скрытой функции распознавания лиц для своих умных очков, чтобы были созданы в коллаборации с Ray-Ban и Oakley.
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Журналисты нашли в программе-спутнике для очков внутреннюю систему под кодовым названием NameTag. Она может превращать лица людей в уникальные цифровые коды, сравнивать их с сохранёнными на телефоне владельца очков и подавать сигнал, если кто-то узнан.
Опасность видят в том, что умные очки работают в реальном времени. Они могут опознавать незнакомцев на улице без их согласия. Этим могут воспользоваться преступники.
В самой Meta* заявляют, что технология пока только в разработке и в открытом доступе её нет. Компания обещает «вдумчивый подход» к возможному запуску.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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