Компьютеры
Опубликовано 06 июня 2026, 06:51
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Распознавание лиц, похоже, встроят в умные очки Meta*

Пока в планах
Meta* СМИ заподозрили в подготовке скрытой функции распознавания лиц для своих умных очков, чтобы были созданы в коллаборации с Ray-Ban и Oakley.
Распознавание лиц, похоже, встроят в умные очки Meta*

© Ferra.ru

Журналисты нашли в программе-спутнике для очков внутреннюю систему под кодовым названием NameTag. Она может превращать лица людей в уникальные цифровые коды, сравнивать их с сохранёнными на телефоне владельца очков и подавать сигнал, если кто-то узнан.

Опасность видят в том, что умные очки работают в реальном времени. Они могут опознавать незнакомцев на улице без их согласия. Этим могут воспользоваться преступники.

В самой Meta* заявляют, что технология пока только в разработке и в открытом доступе её нет. Компания обещает «вдумчивый подход» к возможному запуску.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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