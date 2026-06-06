Распознавание лиц, похоже, встроят в умные очки Meta*

Журналисты нашли в программе-спутнике для очков внутреннюю систему под кодовым названием NameTag. Она может превращать лица людей в уникальные цифровые коды, сравнивать их с сохранёнными на телефоне владельца очков и подавать сигнал, если кто-то узнан.

Опасность видят в том, что умные очки работают в реальном времени. Они могут опознавать незнакомцев на улице без их согласия. Этим могут воспользоваться преступники.

В самой Meta* заявляют, что технология пока только в разработке и в открытом доступе её нет. Компания обещает «вдумчивый подход» к возможному запуску.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена