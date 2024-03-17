Рассчитанное до 105 триллионов цифр число Пи заняло 1 петабайт на SSD

Команда StorageReview под руководством Брайана Билера использовала 36 твердотельных накопителей Solidigm, обеспечив почти петабайт памяти. Такая огромная емкость была крайне важна для хранения количества цифр числа Пи.

Хотя 105 триллионов цифр «пи» не понадобятся вам для решения повседневных задач, это достижение подчеркивает невероятную мощь современного оборудования и вычислительных технологий, отмечают эксперты.

Команда StorageReview не ограничилась только аппаратной мощью. Они использовали комбинацию открытого и собственного программного обеспечения для оптимизации процесса вычислений, максимизируя эффективность твердотельных накопителей и минимизируя время вычислений.