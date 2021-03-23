Рассекречен монитор Huawei со встроенной зарядкой для смартфонов

Источник раскрыл некоторые детали о новинке, а также показал её рендеры. Согласно информации инсайдера, монитор будет называться Huawei MateView. Судя по рендерам, он получит очень тонкие рамки. Кроме того, у монитора будет встроенная беспроводная зарядка. Она будет совместима со смартфонами.