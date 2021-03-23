Компьютеры
Сегодня в 17:03
Рассекречен монитор Huawei со встроенной зарядкой для смартфонов
И тонкими рамками
В прошлом сентябре представитель Huawei подтвердил, что компания выпустит собственные устройства с дисплеями, в том числе «умные» ТВ и мониторы в ближайшем будущем. Сегодня в сети рассекретили монитор Huawei со встроенной зарядкой для смартфонов.
Источник раскрыл некоторые детали о новинке, а также показал её рендеры. Согласно информации инсайдера, монитор будет называться Huawei MateView. Судя по рендерам, он получит очень тонкие рамки. Кроме того, у монитора будет встроенная беспроводная зарядка. Она будет совместима со смартфонами.
Напомним, в феврале 2020 года Huawei представила свой первый настольный компьютер в Китае — MateStation B515. Вместе с ним шёл 23,8-дюймовый монитор. У него был IPS дисплей соотношением сторон 16:9, разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц.