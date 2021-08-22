Рассекречен уровень производительности следующего флагманского процессора Intel

Это был Intel Core i9-12900K. Процессор тестировали в связке с материнской платой следующего поколения ASUS Z690.

Intel Core i9-12900K набрал 1541, 1573 и 1575 общих балла в бенчмарке PugetBench, а именно в тесте Adobe After Effects. По сути, это проверка GPU. Это не совсем тот результат, который следует использовать для сравнения процессоров, но он единственный на данный момент.

Стоит отметить, что Core i9-11900K в связке с RTX 3090 демонстрирует почти идентичную производительность.

Известно, что Intel Core i9-12900K будет 16-ядерным процессором, будет работать на boost-частоте до 5,3 ГГц и с TDP на уровне 125 Вт. В целом, серия Intel Alder Lake-S будет поддерживать память DDR5 и интерфейс PCIe Gen5.