Рассекречена недорогая ещё не выпущенная видеокарта NVIDIA

ASUS опубликовала спецификации последнего игрового ноутбука TUF Dash F15. В них упоминалась ещё не выпущенная NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Также на сайте производителя говорилось, что новинка имеет 4 ГБ памяти. К сожалению, больше ничего об RTX 3050 Ti неизвестно.

По слуха, видеокарта будет позиционироваться как бюджетная. Она получит 128-битную шину памяти. TGP у неё будет равен 60 Вт.

Напомним, недавно NVIDIA объявила о решении ограничить возможности видеокарты RTX 3060 для майнинга. Компания хочет, чтобы новые модели всё-таки попали в руки геймеров. Будет ли новая RTX 3050 Ti иметь такие же ограничения, пока неясно.