Рассекречена операционная система Microsoft, которая уже не выйдет

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Рассекречена операционная система Microsoft, которая уже не выйдетЭто Andromeda
Какое-то время назад Microsoft работала над новой версией двухэкранного устройства Surface Duo. Авторы Windows Central добыли предварительную сборку операционной системы для такого аппарата, работающую на Lumia 950. Это ОС Andromeda.
Стоит отметить, что ОС Andromeda никогда не предназначалась для Lumia 950 или любого другого телефона с Windows на рынке в то время. Просто Microsoft использовала эти аппараты для внутренней разработки операционной системы.
Кроме того, надо понимать, что ОС Andromeda — это отменённый проект. Он не находится в активной разработке с 2018 года. Поэтому слитая сборка имеет предрелизное качество и находится в очень грубом состоянии. Пользовательский интерфейс и набор функций недоделаны.
Наилучшее представление о системе даст просмотр видео:
Источник: Windows Central