Рассекречена операционная система Microsoft, которая уже не выйдет

Стоит отметить, что ОС Andromeda никогда не предназначалась для Lumia 950 или любого другого телефона с Windows на рынке в то время. Просто Microsoft использовала эти аппараты для внутренней разработки операционной системы.

Кроме того, надо понимать, что ОС Andromeda — это отменённый проект. Он не находится в активной разработке с 2018 года. Поэтому слитая сборка имеет предрелизное качество и находится в очень грубом состоянии. Пользовательский интерфейс и набор функций недоделаны.

Наилучшее представление о системе даст просмотр видео: