Рассекречены характеристики и сроки выпуска новых видеокарт NVIDIA

Информацию передали изданию Wccftech. Источники рассказали, что NVIDIA ещё не подтвердила названия моделей, но журналисты условно причисляют их к серии RTX 3000, именуя отдельные модели в соответствии с тем, какие видеокарты текущего поколения они заменят.

Итак NVIDIA намерена выпустить три видеокарты в сентябре, одну в октябре и две — ещё позже. «Жемчужиной» линейки является модель с идентификационным номером PG132-10, которая заменит RTX 2080 Ti. Она имеет 24 ГБ видеопамяти. Увидим её уже во второй половине сентября.

За ней следуют видеокарты PG132-20 и PG132-30 — замены для RTX 2080 SUPER. Они получат 20 ГБ и 10 ГБ видеопамяти соответственно. Одна из этих моделей будет запущена в сентябре, а другая в октябре.

Модели PG142-0 и PG142-10 станут заменой для RTX 2070 SUPER. Они характеризуются 16 ГБ и 8 ГБ видеопамяти соответственно. Последнюю модель представят во второй половине сентября. Ещё одна видеокарта PG190-10 заменит RTX 2060 SUPER и получит 8 ГБ видеопамяти. Когда она выйдет, пока неясно.