Рассекречены характеристики новых флагманских видеокарт AMD Radeon RX 6000

Как пишет источник, были обнаружены сведения о чипах под кодовым названием Navi 21, Navi 22 и Navi 23. Как оказалось, Navi 21 получит 80 вычислительных блоков, Navi 22 — 40, а Navi 23 — 32. Скорее всего, у видеокарт будет 5120, 2560 и 2048 потоковых процессоров соответственно. Что касается тактовых частот, то они они колеблются в пределах от 2 ГГц до 2,5 ГГц. Для Navi 21 и Navi 22 также известны TDP — 200-238 Вт и 170 Вт соответственно.

Эти данные всё же стоит расценивать как приблизительные, так как тактовые частоты и TDP, чаще всего, устанавливаются точно прямо перед релизом.

Напомним, выход Radeon RX 6000 ожидается 28 октября.