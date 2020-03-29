Рассекречены характеристики новых процессоров Intel

Итак процессоры Tiger Lake, по сути, являются представителями 11-го поколения. Это будут CPU для ноутбуков, в том числе для игровых. Линейка Tiger Lake-Y, например, будет состоять из четырёхядерных процессоров с восемью потоками и характеризоваться TDP до 9 Вт. Tiger Lake-U — это процессоры также с четырьмя ядрами, но с более высокой тактовой частотой с ускорением и теплопакетом 15-28 Вт . От Tiger Lake-H можно ждать восьмиядерных процессоров с 16 потоками на базе архитектуры Willow Cove. Это уже процессоры для игровых ноутбуков. Семейство Tiger Lake должно появиться в этом году.

Rocket Lake станут ещё одной линейкой с 14-нм процессорами. Итак представители 12-го поколения будут разделены по двум семействам — Rocket Lake-U с TDP до 15 Вт (мобильные) и Rocket Lake-S с TDP 35-125 Вт (десктопные). Первое семейство будет содержать шестиядерные процессоры с графикой GT1 Xe, а второе — восьмиядерные. Выхода новинок тоже следует ожидать скоро.