Рассекречены характеристики видеокарт NVIDIA нового поколения

Данными делятся китайские источники. Речь в утечке идёт о двух GPU — GA103 и GA104. Первый, скорее всего, станет основой GeForce RTX 3080, а второй — GeForce RTX 3070.

Сообщается, что GA103 получит 60 вычислительных блоков, 3480 ядер CUDA, шину памяти разрядностью 320 бит, а также 10 или 20 ГБ видеопамяти GDDR6. Второй GPU GA104, как и полагается, чуть проще — будет иметь 48 вычислительных блоков, 3072 ядра CUDA, шину памяти разрядностью 256 бит, а также 8 или 16 ГБ видеопамяти GDDR6.

Также отмечается, что новые модели будут изготавливаться по 7-нм техпроцессу. Анонс видеокарт нового поколения ожидается в марте 2020 года.